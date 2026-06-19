Авіатрафік на Близькому Сході наблизився до довоєнних рівнів

Авіакомпанії відновлюють трафік на Близькому Сході після кінця війни в Ірані

Загальна кількість рейсів провідних авіакомпаній Перської затоки наразі повернулася до рівня приблизно 82% від показника 27 лютого 2026 року.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Flightradar24.

Emirates, Qatar Airways та Etihad – три найбільші авіакомпанії регіону – перебувають на рівні близько 90% від довоєнного авіатрафіку. Ще у травні показники Etihad та Qatar Airways становили лише 40–50%.

Авіакомпанії Gulf Air та Kuwait Airways перевищили довоєнний рівень на 100%.

Emirates, яка витратила значні кошти на підтримку польотів, вже довше утримує вищі показники.

Повітряні атаки під час війни на Близькому Сході неодноразово змушували рейси, які прямували до країн Перської затоки, змінювати маршрут, що обмежувало маршрути кількома безпечними авіаційними коридорами.

З початком війни європейські та азійські авіаперевізники переважно припинили польоти до регіону, і багато попереджень досі залишаються в силі. Водночас нещодавно Австралія пом'якшила свої рекомендації щодо подорожей до низки країн Близького Сходу.

Агентство з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) залишило в силі своє попередження щодо польотів у цей регіон через ризики, пов'язані з конфліктом. Воно діє до 24 червня, після чого його переоцінять.

Нагадаємо:

На почтаку травня європейська лоукост-авіакомпанія Transavia оголосила про перші скасування рейсів у травні та червні, посилаючись на стрімке зростання цін на авіапаливо: авіаперевізники готуються до нових скасувань, але сподіваються уникнути нестачі пального.

Також у червні Міжнародна асоціація повітряного транспорту майже вдвічі знизила свій попередній прогноз прибутку авіагалузі на 2026 рік.

Тепер вона очікує 23 млрд дол. сукупного чистого прибутку, що значно нижче попереднього прогнозу в розмірі близько 41 млрд дол. і менше, ніж 45 млрд у 2025 році.