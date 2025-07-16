Запорізькі підприємства виготовлятимуть компоненти для мін

Запорізька область розпочне масштабне виробництво компонентів для протипіхотних мін.

Про це у Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, запуск виробництва став можливим після підписання Президентом України Володимиром Зеленським закону про припинення дії Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін.

"Запорізька область миттєво реагує на ініціативу - вже найближчим часом запускається виробництво комплектуючих для протипіхотних мін", – повідомив Федоров.

Він зазначив, що щомісяця регіон планує випускати десятки тисяч одиниць продукції.

"Завдяки використанню сучасних технологій, щоденно планується виготовляти від тисячі до двох тисяч одиниць продукції. Отже, місячний обсяг виробництва перевищуватиме 50 тисяч компонентів", – повідомив голова обласної військової адміністрації.

"Усі комплектуючі будуть працювати на укріплення Запорізького фронту і стануть частиною потужного механізму знищення окупанта", – додав він.

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