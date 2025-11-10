Атаки на енергосистему: Україна терміново скликає Раду керуючих МАГАТЕ

Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з ініціативою терміново скликати Раду керуючих через атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки", – говориться у повідомленні.

Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні", – повідомив Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми"

Колісник звернув увагу на удари росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", – підкреслив він.

Читайте також: "Нуль генерації". Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці

Нагадаємо:

Запорізька АЕС відновила доступ до резервного живлення від мережі вперше за шість місяців після завершення ремонту другої лінії електропередач.

7 листопада почалося перемир'я під посередництвом МАГАТЕ поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб почати ремонти для зміцнення зв'язку станції з енергомережею та запобігти ядерній катастрофі.

Раніше Міжнародне агентство з атомної безпеки заявило, що росіяни атакували ключові підстанції, які забезпечували функціонування підконтрольних Україні АЕС, це призвело до зменшення потужності енергоблоків принаймні одної зі станцій.