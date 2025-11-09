Запорізька АЕС відновила доступ до резервного живлення вперше за шість місяців

Запорізька АЕС відновила доступ до резервного живлення від мережі вперше за шість місяців після завершення ремонту другої лінії електропередач.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Підключення лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1 до ЗАЕС стало кроком у запобіганні ядерній катастрофі.

"Оскільки пошкоджені ділянки ліній знаходилися в активній зоні бойових дій, це вимагало складних переговорів з обома сторонами для встановлення ретельно координованих тимчасових угод про перемир'я, щоб техніки могли працювати без ризику для свого життя. Це зайняло кілька тижнів, і тепер станція знову має доступ до двох ліній електропостачання", — сказав генеральний директор Гросі.

Ремонт пошкодженої ділянки лінії Феросплавна-1 розпочався в суботу вранці приблизно за три кілометри від периметра ЗАЕС після розмінування території.

Техніки відремонтували пошкоджений кабель між двома опорами, а команда МАГАТЕ моніторила їхні роботи. Лінія, яка була відключена з 7 травня 2025 року, була остаточно підключена до станції цього вечора.

Вперше з травня 2025 року ЗАЕС знову має резервне джерело зовнішнього постачання електроенергії.

Нагадаємо:

7 листопада почалося перемир'я під посередництвом МАГАТЕ поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб почати ремонти для зміцнення зв'язку станції з енергомережею та запобігти ядерній катастрофі.