Росіяни атакували критичні підстанції українських АЕС: які наслідки

Міжнародне агентство з атомної безпеки (МАГАТЕ) заявило, що росіяни атакували ключові підстанції, які забезпечували функціонування підконтрольних Україні АЕС, це призвело до зменшення потужності енергоблоків принаймні одної зі станцій.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Як йдеться у повідомленні, групи МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС (ПАЕС) та Хмельницькій АЕС (ХАЕС) повідомили, що кожна з цих станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі.

Крім того, група МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція зменшила потужність двох із чотирьох своїх енергоблоків на прохання оператора енергосистеми.

Група МАГАТЕ на ХАЕС також була змушена сховатися в готелі на кілька годин сьогодні вранці через обстріли.

Нагадаємо:

Росіяни завдали удару по інфраструктурі залізниці у Харківській та Сумській областях, у останній ворог поцілив у пасажирське депо.

Внаслідок російської атаки безпілотників у Сумах постраждали одинадцять людей, з яких четверо – діти.