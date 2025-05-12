AstraZeneca втратила статус найдорожчої компанії Британії через плани Трампа

Фармацевтичний гігант AstraZeneca Plc більше не є найдорожчою публічною компанією Великобританії.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок її акції впали на 5,8% на тлі заяв Дональда Трампа про зниження цін на ліки та можливі тарифи на імпорт фармпродукції. Це знизило капіталізацію компанії до приблизно 154 млрд фунтів стерлінгів (203 млрд дол), що нижче за 156 млрд фунтів HSBC Holdings Plc.

Натомість HSBC очікує, що нові правила не вплинуть істотно на його бізнес. Компанія нещодавно оголосила про викуп акцій, попри нестабільну геополітичну ситуацію, яка тисне на світову економіку та ринки.

Нагадаємо:

Акції індійських виробників ліків просіли, після того, як Дональд Трамп пообіцяв суттєве зниження цін на рецептурні препарати в США – від 30% до 80%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який зобов’яже фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки на 30-80%.