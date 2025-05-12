Заява Трампа обвалила акції індійських виробників ліків

Акції індійських виробників ліків просіли, після того, як Дональд Трамп пообіцяв суттєве зниження цін на рецептурні препарати в США – від 30% до 80%.

Про це пише Reuters.

Після цієї заяви індекс Nifty 50 зріс на 2,5%, тоді як фармацевтичні акції переважно знизились: Sun Pharma втратила 4,6%, Biocon – майже 3%, Divi's Laboratories і Lupin – по 2%, а Zydus Life і Cipla – по 0,7%. Акції .NIPHARM впали на 1,6%.

На США припадає майже третина індійського фармацевтичного експорту, який у минулому фінансовому році виріс на 16% і досяг близько 9 мільярдів дол.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який зобов’яже фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки на 30-80%.