Трамп обіцяє змусити фармкомпанії знизити ціни на ліки до 80%

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який зобов’яже фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки на 30-80%.

Про це пише Financial Times.

За словами Трампа, у США запровадять політику "режиму найбільшого сприяння": "Сполучені Штати платитимуть таку ж ціну, як і країна, яка платить найнижчу ціну в будь-якій точці світу".

Після заяви Трампа азійські фармкомпанії втратили в ціні. Акції Samsung Biologics, SK Biopharmaceuticals і BeiGene впали на 4%, 2,5% і 7,9% відповідно. В Індії Sun Pharma втратила понад 5%.

Трамп вже намагався реалізувати подібну політику у свій перший президентський термін, однак зіштовхнувся з опором фармлобі. Цього разу він дав чіткий сигнал, що не допустить впливу з боку галузі.

"Внески на передвиборчу кампанію можуть творити чудеса, але не зі мною і не з Республіканською партією", — написав Трамп. "Ми збираємося робити правильні речі, те, за що демократи боролися протягом багатьох років".

Лобістська група PhRMA розкритикувала ініціативу Трампа: "Державне ціноутворення в будь-якій формі шкідливе для американських пацієнтів". У заяві організації йдеться, що значна частина вартості ліків іде посередникам, і саме на це варто звертати увагу.

Під час своєї каденції Джо Байден також намагався обмежити вартість ліків. Його адміністрація включила відповідні положення до Закону про зниження інфляції, що, за оцінками, має заощадити 100 мільярдів дол за 10 років. Проти цієї ініціативи також подавали позови фармкомпанії, однак більшість із них виявилися безрезультатними.

Трамп відкинув аргументи про те, що дешеві ліки зменшать інвестиції у дослідження та розробки: "Фармацевтичні компанії роками говорили, що це були витрати на дослідження і розробки, і що всі ці витрати були і будуть без жодної причини покладені на 'лохів' Америки, САМОСТІЙНО".

За його словами, після запровадження указу "з нашою країною нарешті будуть поводитися справедливо".

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