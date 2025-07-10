Під час ворожої атаки зазнала пошкоджень будівля Київської митниці

Вночі 10 липня від ворожої атаки постраждали митні підрозділи – пошкоджено будівлю Київської митниці.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Йдеться, що постраждало кілька автомобілів з товарами, які перебували в зоні митного контролю. Обійшлося без жертв.

"Це вже не вперше, коли митні органи опиняються в епіцентрі ракетних і дронових атак. Раніше зазнали руйнувань митні підрозділи у Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Одеській областях", – зазначає митниця.

Крім цього, десятки митних постів уздовж північно-східного кордону були зруйновані внаслідок нищівних обстрілів ще у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Російські ракети перетворюють на руїни вантажні митні термінали, від обстрілів постійно потерпає митна інфраструктура поблизу портів Великої Одеси. Попри безпосередню близькість до території Румунії здійснюються систематичні дронові атаки на митний пост "Орлівка"", – повідомляє Держмитслужба.

Нагадаємо:

9 липня на митницях у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях правоохоронці проводили масштабні обшуки.