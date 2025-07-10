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Во время вражеской атаки было повреждено здание Киевской таможни

Алена Кириченко — 10 июля, 14:00
Во время вражеской атаки было повреждено здание Киевской таможни
Держмитслужба

Ночью 10 июляот вражеской атаки пострадали таможенные подразделения - повреждено здание Киевской таможни.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Говорится, чтопострадало несколько автомобилей с товарами, которые находились в зоне таможенного контроля. Обошлось без жертв.

"Это уже не впервые, когда таможенные органы оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак. Ранее подверглись разрушениям таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях", - отмечает таможня.

Кроме этого,десятки таможенных постов вдоль северо-восточной границы были разрушены в результате сокрушительных обстрелов еще в первые дни полномасштабного вторжения.

"Российские ракеты превращают в руины грузовые таможенные терминалы, от обстрелов постоянно страдает таможенная инфраструктура вблизи портов Большой Одессы. Несмотря на непосредственную близость к территории Румынии осуществляются систематические дроновые атаки на таможенный пост "Орловка"", - сообщает Гостаможслужба.

Напомним:

9 июляна таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях правоохранители проводили масштабные обыски.

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Во время вражеской атаки было повреждено здание Киевской таможни
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