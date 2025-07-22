АРМА нашла управляющих для "Терминала Карпаты"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов определило победителей конкурсов на отбор управляющих для арестованных активов ООО "Терминал Карпаты".

Об этом в Telegram сообщила председатель АРМА Елена Дума.

"Национальное агентство провело открытые конкурсы на отбор управляющих для арестованных активов ООО "Терминал Карпаты" в системе Prozorro. По итогам конкурсных процедур определены победители на все пять лотов актива, расположенного на Закарпатье", - рассказала она.

Консорциум "Управляющая компания "Пента-Логистик Интернешнл" будет управляющим административного здания в городе Чоп и производственного комплекса в пгт Батево, с ангаром, подведенными путями двух стандартов, насосной станцией, трансформаторной и другими сооружениями. Кроме того, в управлении консорциума отдадут семь автомобилей.

Между тем корпоративные права и уставный капитал ООО "Терминал Карпаты" и офисное здание в селе Свобода переходят онсорциуму "Укртранслогистика"

"АРМА начало тщательный анализ представленной документации. Решение об избрании или отклонении предложений участников торгов будет принято после всестороннего анализа, в соответствии с действующим законодательством и процедурами АРМА. Каждый из участников проходит глубокую проверку", - говорится в сообщении.

"После объявления победителей этих аукционов управление активами, арестованными по решениям Лычаковского районного суда г. Львова и Береговского районного суда Закарпатской области, будут осуществлять компании, предложившие наиболее выгодные для государства условия", - пишет Дума.

"Перед объявлением конкурса АРМА организовало осмотр комплекса силами Западного межрегионального территориального управления, а независимый оценщик определил его рыночную стоимость в более 190 млн грн", - напоминает она.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило открытый конкурс на отбор управляющих в системе Prozorro на активы ООО "Терминал Карпаты" на Закарпатье.

Комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса", - отмечает агентство. Площадь логистического центра - более 21,5 тыс кв.м.

Бенефициаром ООО "Терминал Карпаты" был гражданин россии Андрей Кочетков, бывший вице-президент Ассоциации российских экспедиторов. 10 мая 2022 года суд арестовал корпоративные права, денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского общества и 20 мая 2022 года передал в управление АРМА.

По материалам уголовного производства, черная касса (теневая бухгалтерия) российского Терминала Карпаты ежемесячно составляла более 1 млн долларов США скрытых средств, которые официально невозможно было проследить.

АРМА уже объявляло конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья - ООО "Терминал Карпаты" - в октябре прошлого года. Тогда сообщалось, что инфраструктура терминала обеспечивает бесперебойную перегрузку между железнодорожными составами различных типов, а также между железнодорожным и автомобильным транспортом.