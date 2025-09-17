АРМА за два тижні виявило 368 об’єктів нерухомості для арештів

За перші два тижні вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало 355 об’єктів нерухомості та інші активи.

Про це йдеться на сайті АРМА.

"Надійшло 654 запити щодо виявлення та розшуку активів, з них 433 запити від Міністерства юстиції щодо розшуку активів підсанкційних осіб, 9 запитів від іноземних компетентних органів та звернення українських правоохоронців щодо розшуку злочинних та необґрунтованих активів", – говориться у повідомленні.

За цей час АРМА виявило та розшукало в Україні 355 об’єктів нерухомості та 195 транспортних засобів, грошові кошти на понад 5,2 млрд грн, корпоративні права на 877,8 млн грн та цінні папери на 240,7 млн грн, а також 37 одиниць зброї.

За межами України за цей період було виявлено 13 об’єктів нерухомості, 3 транспортні засоби, корпоративні права в еквіваленті на загальну суму - 207 тис. грн та грошові кошти в еквіваленті понад 1 млн грн, інформує нацагентство."Серед кейсів, з якими працювало АРМА – розшук активів у справі щодо злочинної групи, підозрюваної у шахрайстві та відмиванні коштів. Зловмисники легалізовували доходи через угоди лізингу та купівлі-продажу елітних авто на себе та довірених осіб", – говориться у повідомленні.

Інформацію про виявлені активи вже передано до компетентних органів України та відповідних іноземних юрисдикцій для подальшого накладення арешту та розгляду питання про передачу майна в управління АРМА, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило в електронній системі Prozorro сім нових тендерів з відбору управителів арештованими активами, що передані агентству за рішеннями судів.

Також Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на обрання управителя майном екснардепа Віктора Медведчука. Йдеться про житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельну ділянку загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів спрямувало до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 304 млн грн від реалізації білоруського калію.

У той же час консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

"Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, у Києві, де "КАМпарітет" взяв в управління приміщення, працює магазин "Світ матраців". Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об’єктів управління таки є", – стверджує голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.