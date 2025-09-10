У АРМА розповіли, скільки отримали від продажу продукції "Білоруськалію"

Агентство з розшуку та менеджменту активів спрямувало до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 304 млн грн від реалізації білоруського калію.

Про це Нацагентство повідомляє на своєму сайті.

"Ці кошти отримано від реалізації арештованого хлориду калію ВАТ "Білоруськалій" у 2024–2025 роках. Продаж продукції здійснювався на відкритих торгах через електронну систему Prozorro.Sale, що забезпечило прозорість і конкурентність процесу, а також ринковість ціни", – говориться у повідомленні.

Окрім цього, АРМА перерахувало до Державної митної служби України митні платежі за продукцію "Білоруськалію": 43,6 млн грн у 2024 році та 121,6 млн грн у 2025 році.

"Цей актив було передано до АРМА в управління шляхом реалізації за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі про застосування санкцій до ВАТ "Білоруськалій", – нагадує нацагентство.

Загалом у 2025 році від управління арештованими активами АРМА вже спрямувало до державного бюджету 7,13 млрд грн, з яких 2,75 млрд грн направлено до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до ВАТ "Білоруськалій" щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи.Компанія брала участь в організації й фінансуванні заходів, спрямованих на підтримку політики РФ щодо заперечення права українського народу на самоідентифікацію.

Верховна Рада затвердила указ президента про примусове вилучення вагонів, які належать повʼязаним із Російською Федерацією субʼєктам. Йдеться про 1592 вагони орієнтовно 2.2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози.