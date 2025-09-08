АРМА виставило на Prozorro кілька квартир та іншу нерухомість

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило в електронній системі Prozorro сім нових тендерів з відбору управителів арештованими активами, що передані агентству за рішеннями судів.

Про це йдеться на сайті нацагентства.

Серед об’єктів, виставлених на Prozorro, – нерухомість в Одесі, Києві та Київській області, а також санаторій на Закарпатті.

Зокрема, це офісні приміщення та інша нежитлова нерухомість у столиці, нежитловий будинок у центрі Києві на 498,8 кв.м, житловий будинок на 2458.7 кв.м у смт. Козин (Київська область), сім квартир у Києві та Київській області, три квартири та будинок на 731,6 кв.м у Києві - до 18 вересня 2025 року.

Також агентство виставило на Prozorro санаторій "Шаян" у Закарпатській області та будівлю фітнес-клубу "Білий парус".

АРМА також опублікувало 10 оголошень щодо збору ринкових пропозицій на управління арештованими активами. "Для визначення оптимальних умов управління активами АРМА оголосило ринкові консультації щодо 10 арештованих об’єктів", – говориться у повідомленні.

Це завод "Ромєрм" у Дніпропетровській області, приміщення та об'єкт нерухомого майна ТОВ "Гута-Скло" (Stereo Plaza) у Києві ТОВ «Гута-Скло» (Stereo Plaza), земельна ділянка ТОВ "Агро Дельта Плюс" у Вінниці, готель "Металург" у Кривому Розі, корпоративні права «International distribution systems limited» ("Моршинська") тощо.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголошує про старт ринкових консультацій щодо управління арештованими корпоративними правами одного із провідних брендів мінеральної води в Україні – "Моршинська".

АРМА розпочало попередні ринкові консультації щодо арештованих активів заводу "Ромєрм" на Дніпропетровщині. Завод із виробництва м’ясних заморожених напівфабрикатів "Ромєрм" (колишнє підприємство ТМ "Єрмоліно") оцінюють у понад 558 млн грн.