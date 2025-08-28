АРМА спробує реалізувати судно, арештоване за візити до тимчасово окупованого Криму

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів знову оголосило конкурс на реалізацію судна ANKA, яке раніше перевозило викрадене українське зерно.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АРМА.

Окрім того, нові конкурси на реалізацію оголошені на 7 вантажівок, 494 земельні ділянки та об’єкти гірськолижної інфраструктури та сільськогосподарську продукцію (15,8 тонн ріпаку, 710 тонн озимої пшениці та 26,3 тонн насіння льону.

Місяць тому Нацагентство прийняло судно "ANKA" в управління для подальшої реалізації. Раніше судно порушило державний кордон та зайшло до порту тимчасово окупованого Криму — з порушенням українського законодавства та міжнародно визнаного статусу півострова.

Технічний огляд судна підтвердив, що актив перебуває у доброму технічному стані та готовий до подальшого використання.

Нагадаємо:

Раніше Нацагентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості за договорами управління активами, укладеними з підприємством "МАРІНЕКС", яке заборгувало 16 млн грн. Йдеться про управління десятьма суднами.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Державна прикордонна служби в Чорному морі затримано іноземне судно, яке незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію, викрадену з тимчасово окупованої території.

Судно використовуапи для продажу у треті країни награбованого українського зерна. Наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Нацагентство повідомляло про зняття арешту із судна Nika Spirit, яке раніше було передано в управління АРМА у межах кримінального провадження.

За результатами конкурентних торгів актив було реалізовано за 6,4 мільйона гривень. Новим власником активу стала українська компанія, яка придбала судно в рамках законної та публічної процедури реалізації.

Тож, суд визнав, що актив втратив зв’язок із предметом кримінального провадження та набув нового правового статусу — комерційної власності.

Суд арештував російський танкер "NEYMA", який до того блокував прохід українських військових кораблів у Керченській протоці, влітку 2019 року. Це призвело до захоплення 24 моряків і трьох суден ВМС України російськими прикордонниками.