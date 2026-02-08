АРМА скасувало торги, за якими продало землю Льовочкіну

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відмовилось від підписання протоколу про результати проведених 8 січня електронних торгів у системі "Прозорро.Продажі" щодо реалізації 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відповідь АРМА на запит.

Землі, які були предметом торгів, продали повʼязаним із ексголовою Адміністрації президента Віктора Януковича, Сергієм Льовочкіним, особами.

"Отримана в ході перевірки інформація свідчить про наявність ознак пов'язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників", – йдеться у повідомленні АРМА у неділю, надісланому агентству "Інтерфакс-Україна".

За повідомленням, Агентство направило офіційні звернення до НАБУ та САП для отримання процесуальної оцінки встановленої пов'язаності. Після цього АРМА планує провести повторну оцінку та конкурс з продажу землі.

"Електронна система "Прозорро.Продажі" забезпечує конкурентність і прозорість торгів, тоді як АРМА несе відповідальність за кінцевий результат – недопущення повернення активу під контроль осіб, пов'язаних із кримінальними правопорушеннями", – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

8 січня 2026 року АРМА за результатами аукціонів продало 460 га землі на полонині Боржава за 89,5 млн грн.

Ці землі було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони.

Так, ділянку площею 26,7 га за 5,4 млн грн (стартова ціна 10,4 млн грн) придбав Андрій Вінграновський. Він же став власником 199,1 га заплативши 39,1 млн грн при початковій ціні 75,2 млн грн. Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (стартова 88,2 млн грн) придбав Власюк Ігор.

Таким чином середня вартість однієї сотки придбаної на аукціоні землі становить близько 2 тис. грн.

Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент", яка входить в "корпоративну групу родини Льовочкіних". Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Власюк є засновником ТОВ "Боржава Есет", кінцевим бенефіціарним власником якої є Вінграновський.

У серпні 2025 року видання Bihus опублікувало матеріал в якому йшлось про те, що Сергій Льовочкін планує будівництво гірськолижного курорту "Боржава".

Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливих неправомірних дій службових осіб АРМА у звʼязку з продажем земель наближеним до льовочкіна.

13 січня АРМА повідомило, що перевірить переможців торгів із продажу 460 га землі на полонині Боржава.

З 13 серпня 2025 року розпорядженням уряду в.о. голови АРМА є Ярослава Максименко.