АРМА шукає управителя для пакету акцій вагонобудівного заводу

Агентство з розшуку та менеджменту активів відкрило прийом пропозицій щодо управління 25% статутного капіталу ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про це АРМА оголосило на своєму сайті.

Йдеться про пакет акцій одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.

"Ця частка належить австрійській компанії Capital Management GmbH та оцінюється більш ніж у 21,5 млн грн. Актив передано в управління АРМА за рішенням Голосіївського районного суду м. Києва", – говориться у повідомленні.

Крюківський вагонобудівний завод, розташований на Полтавщині, має стратегічне значення для транспортної інфраструктури країни. Виготовляє пасажирські вагони, вантажні вагони та інший залізничний транспорт.

Нагадаємо:

У травні 2025 року АРМА вже оголошувало конкурс на пошук управителя для частки у статутному капіталі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Києва не задовольнив позов Крюківського вагонобудівного заводу про скасування рішення Київського метрополітену, яким заводу анулювали контракт на постачання потягів-труб.

Влітку цього року "Укрзалізниця" підписала з "Крюківським вагонобудівним заводом" контракти на виробництво станових пасажирських вагонів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" замовила 95 нових вагонів на понад 5 млрд у Крюківського вагонобудівного заводу. Йдеться про постачання 95 спальних купейних вагонів загальною вартістю 4,475 млрд грн без податку на додану вартість. З урахуванням ПДВ сума контракту становить 5,37 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.