АРМА шукає управителя для одного з найбільших машинобудівних заводів України

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на пошук управителя для частки у статутному капіталі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" – одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.

Про це повідомляє АРМА.

Йдеться про частку у розмірі 25% статутного капіталу Крюківського вагонобудівного заводу, яка належить компанії Capital Management GmbH. Номінальна вартість цієї частки становить 21 502 416 гривень.

Завод, розташований у місті Кременчук Полтавської області, має стратегічне значення для транспортної інфраструктури України та є провідним виробником залізничного рухомого складу.

Як зазначає АРМА, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 4 червня 2025 року. Участь у конкурсі можуть взяти компанії та організації, які відповідають вимогам законодавства та мають відповідний досвід управління активами.

Нагадаємо:

АРМА оголосило про запуск процедури пошуку управителя для калуського виробника паперової продукції ПрАТ "Сегежа Оріана Україна", який пов'язаний з Медведчуком.