Україна ініціювала конфіскацію активів "Білоруськалію"
Мінʼюст подав позов про стягнення в дохід держави активів держвиробника калійних добрив Білорусі "Білоруськалій"
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
До стягнення в дохід держави заявлені активи, що належать підсанкційній особі: корпоративні права, кошти, залізничні вагони, калійні добрива.
"Білоруськалій" є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету Республіки Білорусь, яка повністю контролюється політичною верхівкою Республіки Білорусь, стверджує відомство.
"Білоруськалій" своїми діяти "сприяє веденню війни проти України" через фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації та окупаційними адміністраціями самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
Також "Білоруськалій", за словами Мін'юсту, надавало транспорт для перевезення та приміщення для перебування українських дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій, на території Республіки Білорусь.
Крім того, підприємство "брало участь в організації та фінансуванні заходів, пов’язаних з підтриманням політики держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію".
Нагадаємо:
У грудні 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало на аукціонах у системі Прозорро.Продажі партію мінеральних добрив (хлорид калію) виробництва ВАТ "Білоруськалій".