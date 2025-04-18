АРМА шукає управителя арештованих барж

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя арештованих барж. Перші вже на Prozorro.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Йдеться про несамохідні вантажні баржі.

Зазначається, що одна з барж, щодо яких триває конкурсна процедура, знаходиться в Дніпрі. Комісія АРМА встановила, що актив перебуває в задовільному технічному стані. Його попередня оцінка становить понад 13 млн грн.

"Професійні управителі, обрані за прозорою процедурою, зможуть забезпечити не лише збереження таких активів, а й їхнє ефективне функціонування. Вже найближчим часом ще дві арештовані баржі будуть опубліковані на Прозорро", - розповіла Олена Дума.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештоване майно компанії "Українська ягода" новому управителю.