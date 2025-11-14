АРМА шукає управителів для двох об’єктів в центрі Одеси

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на Prozorro відкриті торги з відбору управителів для двох привабливих об'єктів нерухомості в Одесі, переданих в управління АРМА за рішеннями судів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АРМА.

Йдеться про торгово-офісний центр "Марсель" площею 3 670, кв. м та про готель "Центральний", площа якого складає 4 972 кв. м. Обидва об'єкти знаходяться у центрі Одеси.

"Об'єкти мають вигідне розташування в центральній частині Одеси, повністю технічно обладнані і готові до управління", – зазначає АРМА.

"Агентство запрошує потенційних управителів – окрім власників активів і представників держави-агресора – взяти участь у відкритому конкурсі. Тендерні пропозиції приймаються до 19 листопада 2025 року", – говориться у повідомленні.

"З переможцями конкурсів буде укладено договори управління, що передбачають збереження арештованого майна, його ефективну експлуатацію та надходження доходів до державного бюджету", – зазначає АРМА.

