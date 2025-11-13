АРМА шукає управителя для ще одного санаторія
Агентство з розшуку та менеджменту активів проводить ринкові консультації щодо управління великим профспілковим санаторієм "Хмільник" на Вінниччині.
Про це повідомляється на сайті АРМА.
Санаторій розміщений у хвойно-змішаному лісі й спеціалізується на лікуванні та реабілітації, зазначено у повідомленні.
З лікувальною метою використовуються радонова мінеральна вода та торф'яні грязі. Заклад має сучасне медичне та діагностичне обладнання, розвинену інфраструктуру.
В управління передадуть 9 спальних корпусів на 700 місць, два адміністративні корпуси, механо-терапевтичний комплекс, їдальню і кафе, будинок культури, п'ять свердловин мінеральної радонової води тощо.
"Санаторій "Хмільник" є комерційно привабливим і зацікавить компанії, що працюють у санаторно-курортній сфері. Об'єкт не потребує додаткових капіталовкладень для продовження роботи за призначенням", – запевняє АРМА.
Актив арештовано 2023 року Печерським районним судом Києва та передано в управління АРМА.
