АРМА обирає управителя санаторієм на Дніпропетровщині

На Prozorro оголошено конкурс із відбору управителя санаторієм "Курорт Орлівщина" – одного з найвідоміших оздоровчих комплексів Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Ринкова вартість санаторію – 82 млн грн за оцінкою 2024 року, зазначено у повідомленні.

Площа території складає 5,32 га. Є 4 спальних корпусів (7579 кв. м) на 268 ліжкомісць. Є їдальня, ресторан, клуб, спортивні майданчики, паркова зона, обладнаний пляж, а також офіс продажу путівок у м. Дніпро.

"Повною мірою розвинена інфраструктура курорту: аптека, перукарня, кафе, пункт прокату, пральня, дитячий майданчик з анімацією, цілодобова охорона і медичні пости. Територія автостоянки обладнана відеоспостереженням", – говориться у повідомленні.

Згідно зі звітом про огляд активу, здійсненим співробітниками АРМА, об'єкт перебуває в належному експлуатаційному стані.

Санаторій має вигідне розташування на березі річки Самари в селі Орлівщина Новомосковського району. Оздоровницю оточує реліктовий ліс, відомий своїм сприятливим впливом на органи дихання, зазначає агентство.

"Курорт Орлівщина" визнавали кращим серед санаторно-курортних установ України. Являє комерційний інтерес для компаній, що працюють у галузі, додає АРМА.

Актив був арештований у межах кримінального провадження та переданий в управління АРМА за рішенням Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо управління санаторієм на Київщині.

Агентство з розшуку та менеджменту активів визначило переможця відкритого конкурсу з управління арештованим майновим комплексом санаторію "Сонячне Закарпаття" на Закарпатті.

Також агентство з розшуку та менеджменту активів завершило конкурсний відбір управителя для цілісного майнового комплексу санаторію "Поляна" на Закарпатті.