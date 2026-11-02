Апеляція не змінила запобіжний захід ексраднику Галущенка

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Галущенка Ігоря Миронюка, якому раніше зменшили заставу з 85 до 25 млн грн.

Про це пише Центр протидії корупції.

Миронюк отримав підозру в рамках операції "Мідас", він перебуває під вартою вже більше 11 місяців.

Апеляційні скарги подали як сторона обвинувачення, так і захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС про зменшення застави з 85 до 25 млн грн.

Прокурор просив рішення суду скасувати та встановити суму у розмірі 55 млн грн. Апеляція вирішила залишити ухвалу слідчого судді без змін.

Миронюк перебуватиме під вартою до 11 листопада 2026 року з заставою у розмірі 25 млн грн.

Миронюк є одним із ключових фігурантів операції "Мідас". Він був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка, нагадує ЦПК.

Зокрема, ймовірно він отримував кошти від іншого підозрюваного Басова та передавав їх у бекофіс, який був розміщений у квартирі зрадника Деркача.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ігорю Миронюку, але зменшив розмір альтернативної застави з 85 мільйонів гривень до 25 мільйонів.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 червня про продовження тримання під вартою одному з підозрюваних у справі "Мідас" Ігорю Миронюку.

Першопочаткова застава Миронюку становила 126 млн грн. На початку березня її зменшили до 100 млн грн.

Наприкінці березня АП ВАКС знову збільшила розмір застави Миронюку зі 100 млн грн до 126 млн. Пізніше ВАКС знову зменшив заставу до 85 млн грн.