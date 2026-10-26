САП просить передати кошти із застави за Галущенка до АРМА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить передати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це пише hromadske.

Як пояснив прокурор САП Віталій Рибалкін, кошти, внесені за Галущенка, нині є речовим доказом у справі за операцією "Форест Гамп".

"Ці кошти, хоч і переказані в безготівковій формі, підпадають від ознаки речового доказу. [Нині] вони арештовані на казначейському рахунку ВАКС", — зазначив прокурор.

Він додав, що після передання цих коштів в управління АРМА агентство зможе купити за них облігації й тим самим вберегти їх від інфляції.

"Які є підстави для передання в АРМА? Вартісний критерій — якщо коштів більше, ніж порогова сума. Останній складник арешту майна — де ми маємо його зберігати", – зазначив він.

Прокурор зауважив, що за загальним правилом, кошти, які є речовими доказами, вносяться на депозитний рахунок органу досудового розслідування. Але якщо це велика сума коштів, щоб не втрачати їхню вартість, "бо інфляція їх швидко "з'їдає", КПК передбачене передання в АРМА на управління.

"Вони купують облігації 17%. Держава отримає ці 150 мільйонів з облігацією, може пустити їх на щось корисне. Плюс відсоток, щоб інфляційні чинники не впливали на вартість цього арештованого речового доказу", — пояснив прокурор.

Адвокати Галущенка розкритикували прокурора за "бізнесовий підхід" щодо арештованих коштів, пише hromadske.

На засідання в Апеляційній палаті ВАКС прийшов представник лише одного із чотирьох ТОВ, які вносили заставу за Галущенка. Сам колишній міністр також не з'явився.

На прохання адвокатів про додатковий час для підготовки суд відклав засідання на листопад.

Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. А нині є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики, нагадує видання.

За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

Нагадаємо:

Раніше Вищий антикорупційний суд зняв браслет з ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють в участі у корупційній схемі в Енергоатомі (справа "Мідас") та відмиванні грошей.

Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" 16 лютого. Його зняли з потяга при спробі перетнути кордон та виїхати до Польщі.

Його підозрюють в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 255 КК України) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою або в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

29 червня Галущенко вийшов із СІЗО під заставу у 150 млн грн. Пізніше виявилося, що кошти на заставу були отримані нелегально та "відмиті" через державний Сенс Банк.