АОЗ законтрактувала рекордну кількість снарядів: зекономили 16%

Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм, при чому завдяки конкуренції вдалося зекономити 16% від початкової суми.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Далекобійні артилерійські постріли 155 мм — один із найбільших запитів фронту. АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів — і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку", – написав він у Телеграм.

За його словами, у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів 155 мм переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони.

"Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми — це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі", – зазначив міністр.

За словами очільника оборонного відомства, наступним кроком буде масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони.

"Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. Більше конкуренції та економії — більше засобів для знищення росіян", – зазначив Федоров.

За його словами, система зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками. Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro.

"Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускаємо поступово та з урахуванням усіх ризиків", – додав міністр.

