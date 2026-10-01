РФ у 2026 році очікує отримати 5,6 мільярда доларів добровільних внесків від бізнесу

Російська влада очікує, що у 2026 році до бюджету країни надійде 471,4 мільярда рублів (5,6 мільярда доларів) у вигляді так званих добровільних внесків від бізнесу.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету на 2027–2029 роки, з якою ознайомилося російське видання The Bell.

У 2027–2029 роках влада РФ очікує значно менших "внесків" до бюджету. На цей період вони заплановані у розмірі 1,9 мільярда рублів щороку.

У березні The Bell повідомив, що, за словами джерел, правитель РФ Владімір Путін на закритій зустрічі з бізнесменами запропонував їм добровільно профінансувати війну.

До середини серпня в РФ вдалося зібрати з бізнесу близько 4,6 мільярда доларів. У 2025 році влада зібрала з компаній 3 мільярда доларів.

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