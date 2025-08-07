АМКУ дозволив МХП Косюка орендувати виробника ковбас у Бердичеві

Антимонопольний комітет України 7 серпня дозволив три операції концентрації за участю найбільшого виробника курятини в Україні – агрохолдинга МХП Юрія Косюка.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає LIGA.net.

Він отримав дозвіл на набуття спільного контролю (разом із компанією Friedman Sp. z.o.o.) над ТОВ "М’ясовита", на оренду його єдиного майнового комплексу та передання в суборенду ТОВ "М’ясовита".

Нестандартний формат угоди – оренда замість поглинання – може бути повʼязаний з ускладненою оцінкою вартості бізнесу через війну, писав раніше Forbes Ukraine.

Йдеться про оренду двох компаній: "М’ясовита" та "Інко-Фуд Україна", що належать польській Friedman Sp.z o.o. через бізнесвумен Ніну Стемпень. Її компанія зареєстрована в Польщі лише в червні 2025 року.

Під час повномасштабного вторгнення МХП втратив цех із виробництва мʼясо-ковбасних виробів під брендом "Бащинський" у Костянтинівці на Донеччині – основний виробничий актив МХП у цьому сегменті.

За даними Forbes Ukraine, з 2022-го МХП шукав, як повернутися на цей ринок, і домовився з "М’ясовитою", що та виготовлятиме продукцію для МХП на сировині холдингу.

ТОВ "М’ясовита" – один із найбільших мʼясопереробників, що спеціалізується на випуску молочних і копчених ковбас, сосисок, делікатесної групи. Підприємство засновано 2014 року в Бердичеві Житомирської області.

