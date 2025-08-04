МХП придбала іспанську компанію-виробника птиці та свинини

Компанія МХП закрила угоду щодо придбання понад 92% статутного капіталу компанії Grupo UVESA, яка виробляє м’ясо птиці та свинини в Іспанії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МХП.

Grupo UVESA – один з лідерів сфери виробництва м’яса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою, говориться у повідомленні.

"Закриття угоди стало можливим після завершення періоду приєднання до Договору купівлі-продажу акцій (SPA), підписаного у березні 2025 року, а також після отримання всіх необхідних дозволів регуляторних органів", – зазначає пресслужба МХП.

Зокрема, МХП отримала схвалення від антимонопольних органів України, Іспанії, Саудівської Аравії, Сербії, Чорногорії, Косова, а також дозвіл на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Європейської комісії.

"Після цього угоду було офіційно завершено. Компанія стала власницею понад 92% акцій UVESA, здійснивши розрахунки з усіма продавцями. Відтепер МХП контролює основні процеси та операційну діяльність компанії", – говориться у повідомленні.

Як зазначив Юрій Косюк, засновник та CEO МХП, компанія переходить до етапу інтеграції UVESA і буде масштабувати бізнес, впроваджувати інновації, підвищувати операційну ефективність і виходячи на нові ринки.

Компанії також досліджуватимуть нові можливості для експорту та розширення своєї присутності на ринках Європи та Близького Сходу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг МХП Юрія Косюка завершив період приєднання в межах Договору купівлі-продажу акцій (SPA) з акціонерами одного з найбільших виробників м'яса птиці в Іспанії Grupo UVESA.

Компанія повідомилп, що умови договору залишаються незмінними, включаючи фіксовану ціну придбання у розмірі 225 євро за акцію та додаткову умовну винагороду до 21,43 євро за акцію. Розрахунок пройде грошовими коштами під час закриття угоди та забезпечений банківською гарантією на першу вимогу.

У березні компанія МХП підписала угоду про купівлю-продаж акцій з акціонерами, які представляють понад 41% акціонерного капіталу однієї з провідних іспанських компаній UVESA.