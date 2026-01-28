Найбільший український виробник курятини розмістив новий випуск євробондів

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП Юрія Косюка завершила розміщення єврооблігацій загальною номінальною вартістю $450 млн зі ставкою 10,5%. і терміном погашення у 2029 році.

Про це йдеться в оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) 28 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

Це перший випуск євробондів українською компанією з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

"МХП має намір використовувати кошти, отримані від продажу, для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості $550 млн облігацій МХП зі ставкою 6,95% і терміном погашення в 2026 році", – зазначається в оголошенні.

Згідно з ним, емітентом нових облігацій знову стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та деяких її дочірніх компаній в Україні. Єврооблігації мають рейтинг "CCC+" від S&P.

МХП нагадало, що будь-які єврооблігації-2026, що не були подані на тендер, як очікується, підлягають погашенню 18 лютого.

За даними LSE, курс акцій МХП з початку торгів у середу підскочив на 10,19% – до $9,08 за акцію – востаннє так дорого вони коштували на самому початку 2020 року. За цим курсом капіталізація компанії складає близько $914 млн.

Як повідомлялося, МХП позаминулого тижня оголосила про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та плани нового випуску єврооблігацій із погашенням у 2029 році для фінансування такого викупу.

Нагадаємо:

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів перероблювання, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.