АМКУ разрешил МХП Косюка арендовать производителя колбас в Бердичеве

Антимонопольный комитет Украины 7 августа разрешил три операции концентрации с участием крупнейшего производителя курятины в Украине - агрохолдинга МХП Юрия Косюка.

Он получил разрешение на приобретение совместного контроля (вместе с компанией Friedman Sp. z.o.o.) над ООО "Мясовита", на аренду его единого имущественного комплекса и передачу в субаренду ООО "Мясовита".

Нестандартный формат сделки - аренда вместо поглощения - может быть связан с осложненной оценкой стоимости бизнеса из-за войны, писал ранее Forbes Ukraine.

Речь идет об аренде двух компаний: "Мясовита" и "Инко-Фуд Украина", принадлежащих польской Friedman Sp.z o.o. через бизнесвумен Нину Стемпень. Ее компания зарегистрирована в Польше только в июне 2025 года.

Во время полномасштабного вторжения МХП потерял цех по производству мясо-колбасных изделий под брендом "Бащинский" в Константиновке Донецкой области - основной производственный актив МХП в этом сегменте.

По данным Forbes Ukraine, с 2022-го МХП искал, как вернуться на этот рынок, и договорился с "Мясовитой", что та будет производить продукцию для МХП на сырье холдинга.

ООО "Мясовита" - один из крупнейших мясопереработчиков, специализирующийся на выпуске молочных и копченых колбас, сосисок, деликатесной группы. Предприятие основано в 2014 году в Бердичеве Житомирской области.

Компания МХП закрыла сделку по приобретению более 92% уставного капитала испанской компании Grupo UVESA, которая производит мясо птицы и свинины в Испании.