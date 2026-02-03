Попит серед інвесторів: найбільший український виробник курятини довипустить євробонди

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП Юрія Косюка оголосила запуск додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році та ставкою 10,5% річних на $100 млн.

Про це йдеться у повідомлені компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Додаткове розміщення здійснюється на додачу до обсягу в $450 млн, випущених 28 січня 2026 року — у відповідь на значний інтерес з боку інвесторів та сприятливі ринкові можливості", – йдеться у повідомлені компанії у вівторок.

Зазначається, що кошти, залучені в результаті додаткового розміщення, разом із коштами від первинного випуску єврооблігацій-2029 будуть спрямовані на фінансування пропозиції викупу та погашення всього випуску єврооблігацій-2026 зі ставкою 6,95% та строком погашення на початку квітня 2026 році, а також на покриття витрат, пов'язаних із розміщенням облігацій.

"Пропозиція (довипуску євробондів-2029) замінює використання $100 млн внутрішніх грошових коштів групи, які спочатку були призначені для часткового погашення облігацій 2026 року.

Залишені грошові кошти, враховуючи будь-які надходження, що перевищують $100 млн, будуть замість цього в основному зберігатися за межами України та розподілятися на майбутні інвестиційні ініціативи групи, включно з капітальними витратами та поточними операційними потребами", – йдеться у повідомлені.

Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП у вівторок подорожчали на 0,07% і котируються дорожче номіналу – 102,41%.

Нагадаємо:

МХП Юрія Косюка завершила розміщення єврооблігацій загальною номінальною вартістю $450 млн зі ставкою 10,5%. і терміном погашення у 2029 році.

Раніше повідомлялося, що МХП оголосила про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та плани нового випуску єврооблігацій із погашенням у 2029 році для фінансування такого викупу.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів перероблювання, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.