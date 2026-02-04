МХП визначив ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104% від номіналу

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка встановив ціну додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році на 100 млн дол з купоном 10,5% річних на рівні 104% від номіналу.

Про це йдеться в оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Зазначається, що додаткові облігації були розміщені за ціною 104% від номіналу з нарахованими відсотками з 28 січня 2026 року до дати випуску.

Крім того, залучені кошти, разом із коштами від разом із надходженнями від початкового розміщення, МХП планує спрямувати на викуп і погашення всього обсягу облігацій на 550 млн дол зі ставкою 6,95%, що підлягають погашенню у 2026 році.

Таким чином компанія рефінансує борг і замінює використання 100 млн дол власних коштів, які раніше планувала спрямувати на часткове погашення цих зобов'язань.

Звільнені кошти, а також суми, що перевищують 100 млн дол, МХП має намір переважно зберігати за межами України та спрямувати на майбутні інвестиції, зокрема капітальні витрати та операційні потреби групи.

