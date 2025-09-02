"Алмейда Груп" запустила елеватор, який взяла у оренду в держави

ТОВ "Алмейда Груп" у рамках програми приватно-державного партнерства уклало довгостроковий договір оренди "Богданівецького комбінату хлібопродуктів" на Хмельниччині і збільшило свої потужності зберігання на 92 тис. тонн.

Про це у Facebook повідомив директор "Алмейда Груп" Максим Волченко.

"Богданівецького комбінату хлібопродуктів" – філія АТ "Державна продовольчо-зернової корпорації України".

"Ми уклали довгостроковий договір оренди "Богданівецького комбінату хлібопродуктів", що розташований в с. Богданівці, Хмельницької області. Це досить великий комплекс, куди входять елеватор загальною ємністю зберігання 92 тисячі тон", – розповів він.

Елеватор має чотири незалежні точки приймання зерна з автотранспорту потужністю 3000 тонн на добу, два зерносушильних комплекси, сертифіковану на всі культури лабораторія, залізнична інфраструктуру, а також млинозавод продуктивністю 120 тон на добу.

"Під час підготовчого етапу було вирішено низку специфічних питань по залізничній інфраструктурі, проведено ремонт тепловоза, виконано всі необхідні роботи і процедури і відкрито залізницю, яка була закрита вже декілька років", – зазначив Волченко.

У серпні компанія також провела передсезонний ремонт та повірку всього обладнання елеваторного комплексу.

"У результаті цього партнерства група компаній "Алмейда Груп" ще більше наростила свою присутність в регіоні в елеваторному, трейдинговому та логістичному напрямку, а також отримала, ще одну опорну точку для створення ланцюгів постачання від виробників на європейські та інші експортні ринки", – зазначив Волченко.

"Завдяки реалізації цього проекту "Алмейда Груп" вже перевищила свої показники по об’єму одночасного зберігання, що були перед початком повномасштабного вторгнення", – написав він у соцмережі.

