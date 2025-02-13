Акції китайських технологічних компаній зросли до максимуму за два роки

Акції китайських технологічних компаній злетіли до найвищого рівня з лютого 2022 року, адже трейдери активно скуповують папери через перспективи дешевого штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Hang Seng Tech, який відстежує котирування технологічних компаній на гонконзькій біржі, у четвер зріс на 2,3%. Це найвище значення індексу з моменту відновлення ралі після пандемії.

Зазначається, що лідерами зростання стали Kuaishou Technology (відеоплатформа та конкурент TikTok), Bilibili Inc (стримінговий сервіс) і Baidu Inc (лідер у сфері штучного інтелекту та інтернет-пошуку в Китаї).

У виданні стимулом для зростання називають посилені інвестиції Китаю в великі мовні моделі та штучний інтелект. Особливу увагу привернув стартап DeepSeek, що спеціалізується на ШІ-розробках. Це підштовхнуло трейдерів до пошуку компаній, які можуть виграти від буму штучного інтелекту.

Попри зростання, китайські технокомпанії все ще торгуються нижче середнього п'ятирічного рівня. Це може означати подальший потенціал для зростання.

Нагадаємо:

Китайський технологічний гігант Baidu готує оновлену версію своєї ШІ-моделі Ernie 5.0, яка має вийти у другій половині 2025 року.

Індекс китайських технологічних акцій за останній місяць зріс на 25%, увійшовши в фазу "бичачого ринку" після прориву DeepSeek у сфері штучного інтелекту.