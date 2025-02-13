Акции китайских технологических компаний выросли до максимума за два года

Акции китайских технологических компаний взлетели до самого высокого уровня с февраля 2022 года, ведь трейдеры активно скупают бумаги из-за перспектив дешевого искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Hang Seng Tech, который отслеживает котировки технологических компаний на гонконгской бирже, в четверг вырос на 2,3%. Это самое высокое значение индекса с момента возобновления ралли после пандемии.

Отмечается, что лидерами роста стали Kuaishou Technology (видеоплатформа и конкурент TikTok), Bilibili Inc (стриминговый сервис) и Baidu Inc (лидер в сфере искусственного интеллекта и интернет-поиска в Китае).

В издании стимулом для роста называют усиленные инвестиции Китая в большие языковые модели и искусственный интеллект. Особое внимание привлек стартап DeepSeek, специализирующийся на ИИ-разработках. Это подтолкнуло трейдеров к поиску компаний, которые могут выиграть от бума искусственного интеллекта.

Несмотря на рост, китайские технокомпании все еще торгуются ниже среднего пятилетнего уровня. Это может означать дальнейший потенциал для роста.

Напомним:

Китайский технологический гигант Baidu готовит обновленную версию своей ИИ-модели Ernie 5.0, которая должна выйти во второй половине 2025 года.

Индекс китайских технологических акций за последний месяц вырос на 25%, войдя в фазу "бычьего рынка" после прорыва DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.