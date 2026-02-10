600 тисяч гривень на лікування неіснуючих пацієнтів – правоохоронці викрили лікарів

На Тернопільщині правоохоронці викрили схему з лікування неіснуючих пацієнтів – медзаклад неправомірно отримав з бюджету понад 600 тисяч гривень.

Про це пише Zaxid.net.

Як повідомляє сайт, завідувач одного з відділень Кременецької опорної лікарні та ще шестеро лікарів вносили неправдиві дані про лікування 90 людей. Через це лікарня неправомірно отримала з бюджету понад 600 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що завідувач відділення лікарні в єдину медичну інформаційну систему через свій обліковий запис вносив фальшиві дані щодо лікування видуманих людей.

Зокрема, обвинувачений вписував діагнози неіснуючих пацієнтів, інформацію про проведені медичні втручання та ургентні стаціонарні випадки, повідомили в поліції Тернопільщини. Ці записи завідувач створював з січня по червень 2025 року.

Також правоохоронці встановили, що завідувач допустив службову недбалість. Він не слідкував за веденням медичної документації підлеглими. Ще шестеро лікарів також вносили неправдиві дані в єдину медичну систему.

Загалом у такий спосіб медпрацівники сфальшували інформацію щодо лікування 90 пацієнтів, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 10 лютого. Через це лікарня отримала з державного бюджету понад 640 тис. грн за послуги, яких не надавали.

Наразі сімом медикам повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї. Завідувача відділення лікарні також інкримінують службову недбалість.

Наразі вирішується питання щодо обрання п'ятьом підозрюваним запобіжних заходів. Щодо двох лікарів обвинувальні акти вже скерували до суду.

