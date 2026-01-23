Розкрадання 1,9 мільйонів гривень на "швидких": справу скеровано до суду

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця "Київмедспецтранса", через якого автозапчастини для автомобілів швидкої допомоги купувалися за значно завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника однієї зі служб КО "Київмедспецтранс", – говориться у повідомленні.

Він готував документи, на підставі яких визначалась очікувана вартість автозапчастин, що закуповувались.

Встановлено, що службові особи КО "Київмедспецтранс" за попередньою змовою з директором приватного підприємства привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю запчастин для автомобілів швидкої медичної допомоги.

У 2022 році посадовці, використовуючи підконтрольні підприємства, забезпечили перемогу потрібної компанії в тендері на закупівлю автозапчастин для автомобілів швидкої допомоги та уклали договір на суму майже 5,5 млн грн.

Надалі товариство постачало їх комунальному об'єднанню за значно завищеними цінами.

За результатами проведення комплексної транспортно-товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на запчастини на понад 1,9 млн грн.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо інших підозрюваних зупинено у зв'язку з їх розшуком та мобілізацією одного з підозрюваних.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру заступнику директора комунального об'єднання "Київмедспецтранс" у заволодінні грошима, виділеними на закупівлю запчастин для машин швидкої медичної допомоги.

Підряднику, який завищив ціни та не виконав ремонт укриття одного зі столичних університетів, повідомили про підозру. Раніше про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках повідомили працівнику університету, сума збитків – понад 1,2 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура хоче через суд стягнути до столичного бюджету з підрядника, який будував артезіанську свердловину на Оболоні і завдав бюджету збитків у розмірі майже 490 тис. гривень.

Прокуратура звернулася з позовом до суду з вимогою повернути державі пам'ятку національного значення – будівлю Міжнародного центру культури та мистецтв (колишній Жовтневий палац) у центрі Києва.