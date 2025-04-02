Викрили схему розкрадання понад 733 мільйонів при закупівлі продуктів для ЗСУ

НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Про підозру повідомили:

колишньому керівнику Департаменту Міноборони;

власниці пов’язаних компаній-постачальниць;

двом керівникам компаній-постачальниць;

фізичній особі.

За даними слідства, упродовж 2022-2023 років забезпечення армії харчами відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи.

Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність (черешня або абрикоси взимку).

Тобто, як зазначили в НАБУ, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.

В результаті, за даними слідства, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели як дивіденди та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів в Хорватії та іншої нерухомості.

Як повідомили в НАБУ, вчиненню злочину сприяв посадовець Міноборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема, щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової оборудки, Міноборони змінив порядок закупівлі, запровадив окремі пілотні проєкти.

Слідство у справі триває, встановлюються інші причетні.

Нагадаємо:

Працівники ДБР та Нацполіції повідомили про підозру депутату однієї з міських рад Кіровоградщини та його спільникам, які організували закупівлю неякісного одягу для військових.

ДБР оголосило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.