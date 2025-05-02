11 тисяч українців отримали по понад 50 переказів на рахунки за 2025 рік

Податкова в ході моніторингу грошових переказів на банківські рахунки відслідкувала 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Загалом податкова з 1 по 20 березня зафіксувала 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів за 2025 рік.

Згідно з дослідженням, за цей період на одну людину припадало в середньому 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.

В "Опендатабот" нагадали, що з 1 березня 2025 року Державна податкова служба завдяки доступу до Системи обліку даних РРО розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Це дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.

Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково – до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.

Разом із тим, податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси.

Нагадаємо:

З 1 березня ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які фактично займаються підприємницькою діяльністю, але без державної реєстрації та ФОП, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.

Державна податкова служба не штрафує за продаж особистих речей на Інтернет-майданчиках.