11 тысяч украинцев получили по более 50 переводов на счета за 2025 год

Налоговая в ходе мониторинга денежных переводов на банковские счета отследила 11 тысяч украинцев, которые получили более 50 переводов в 2025 году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

В общем налоговая с 1 по 20 марта зафиксировала 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен. Под надзор попали 11 тысяч человек, которые получили более 50 переводов за 2025 год.

Согласно исследованию, за этот период на одного человека приходилось в среднем 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. При этом средний чек таких транзакций составил 1142 грн.

В "Опендатабот" напомнили, что с 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба благодаря доступу к Системе учета данных РРО начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. Это позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

Сейчас ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако штраф за деятельность без регистрации может достигать от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно - до 200% стоимости товаров или услуг, которые были реализованы без использования РРО.

Вместе с тем, налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы.

Напомним:

С 1 марта ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о гражданах, которые фактически занимаются предпринимательской деятельностью, но без государственной регистрации и ФЛП, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

Государственная налоговая служба не штрафует за продажу личных вещей на Интернет-площадках.