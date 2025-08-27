Украинская правда
Играют они - проигрывает ВСУ

Экономическая правда — 27 августа, 09:00

В Украине рекордный всплеск поисковых запросов, связанных с онлайн-казино. Большинство - из населенных пунктов, где расположены военнослужащие.

Текущее увеличение интереса к азартным играм происходит вопреки официальным запретам и кампаниям, которые государство пыталось реализовать в 2024 году.

Обеспокоенный размахом лудомании среди военных Совет национальной безопасности и обороны в апреле 2024 года ввел экстренные меры против онлайн-казино. Президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие: правительству поручили заблокировать нелегальные азартные сайты, ограничить рекламу и внедрить государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса.

Отдельным пунктом военнослужащим на время военного положения запретили доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх онлайн. Тогдашний регулятор рынка - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) - поддержала блокировку сайтов, обратилась к интернет-провайдерам и правоохранителям, а чиновники публично пообещали "навести порядок" в игорном бизнесе.

Впрочем, реальность оказалась сложнее. Несмотря на точечные успехи (закрытие отдельных залов игровых автоматов, внедрение временных ограничений на рекламу), индустрия онлайн-казино продолжила процветать в тени.

За 2024 год в Украине заблокировали 4,5 тыс. сайтов онлайн-казино и 118 мобильных приложений для азартных игр. Хотя масштабы нелегального рынка впечатляют, однако борьба с ним напоминает игру в "крота": вместо одного заблокированного домена появляются два новых.

География нового всплеска добавляет тревожных штрихов. По данным поисковых запросов последних трех месяцев (май-август), которые проанализировала ЭП, наибольший интерес к онлайн-казино зафиксирован в Киевской области (особенно на севере региона), а также на востоке (Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Сумская области), где расположено немало воинских частей, пунктов постоянной дислокации, полигонов, госпиталей и центров реабилитации.

Значительное присутствие военнослужащих в этих регионах наталкивает на мысль, что новый бум онлайн-азарта так же связан с ними.

Кроме военнослужащих, в зоне риска еще одна уязвимая категория: внутренне перемещенные лица, большинство которых, по данным мониторингов Международной организации по миграции, находятся в Харьковской и Днепропетровской областях.

Власти признали, что предыдущее регулирование рынка было неэффективным. В конце 2024 года Верховная Рада приняла закон о ликвидации КРАИЛ, дискредитированной многочисленными скандалами. 6 января 2025 года Зеленский подписал закон, которым существенно усилил контроль за азартными играми, в частности почти полностью запретил их рекламу (за исключением ночного эфира, специализированных изданий и платформ с возрастным ограничением 21+).

14 февраля Кабмин официально возложил на Министерство цифровой трансформации функции регулятора игорного рынка. На базе министерства создали Госагентство по вопросам азартных игр "ПлейСити", которое в марте 2025-го заменило КРАИЛ и взяло на себя все его задачи.

Сейчас чиновники возлагают надежды на технологическое "оружие" в борьбе с нелегальным азартом. До 30 сентября 2025 года в Украине должны запустить Государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса - всеобъемлющую ИТ-платформу контроля за ставками и выигрышами в реальном времени.

Предыдущий регулятор, КРАИЛ, за три года работы не смог запустить эту систему, очевидно, по причине коррупции, считает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Теперь Минцифры и "ПлейСити" имеют шанс завершить реформу.

Во-первых, онлайн-мониторинг должен сделать финансовые потоки игорного бизнеса прозрачными для государства. Регуляторы будут видеть движение каждой ставки и выплаты, поэтому организаторы азартных игр больше не смогут скрывать выручку и уклоняться от уплаты налогов.

По оценкам Минцифры, без этого контроля Украина ежегодно теряет до 10 млрд грн доходов из-за теневого рынка казино. Эти огромные средства теперь могут пойти в бюджет.

Во-вторых, система призвана защитить игроков от лудомании. Контролировать выполнение правил (например, по лимитам времени игры или ставок для одного игрока) станет проще: нарушения будут фиксироваться автоматически.

Мониторинг позволит оперативно выявлять "запои" в онлайн-игре и предоставлять зависимым игрокам помощь, особенно когда это касается военных или ВПЛ.

