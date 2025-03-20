200 найбільших компаній України у 2024 році

Держстат оприлюднив фінансову звітність українського бізнесу за 2024 рік. ЕП склала рейтинг двохсот найбільших компаній країни та оцінила, як змінилися позиції лідерів за ще один рік війни.

У 2024 році загальний дохід 200 найбільших українських компаній становив 5,3 трлн грн. Це на 15% більше, ніж у 2023 році (4,6 трлн грн), і за темпами зростання перевищує минулорічний рівень інфляції (12%).

Найважливіше – змінився лідер. Якщо у 2023 році найбільший дохід отримала мережа "АТБ-маркет" Геннадія Буткевича і партнерів, то у 2024 році – компанія "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова. Її виручка зросла на 30% до 215 млрд грн.

Сталося це завдяки підвищенню на 64% тарифу на електроенергію для населення. Відтак виручка цього сектору за 2024 рік зросла в середньому на 23%.

Найбільші темпи зростання в галузі – у державного трейдера "Енергетична компанія України": на 226% до 22,3 млрд грн. На компанії енергосектору, які увійшли до топ-200 найбільших за обсягами доходу, припали 1,15 трлн грн.

Які зміни в інших галузях?

Сектор нафти і газу – другий за обсягом виторгу з показником 862 млрд грн. У 2024 році він зріс на 9% передусім завдяки зусиллям мереж АЗС: на ринку пройшла велика детінізація. Компанії "Укрпалетсистем" (бренд UPG), "Пейд", "Паралель-М" та "Авантаж-7" суттєво збільшили доходи в публічній звітності.

Найбільше зростання показала "Укрнафта-постач", хоча причина тут дещо інша. Ця компанія – "донька" націоналізованої у 2022 році "Укрнафти". Вона активно захоплює роздрібний ринок, побудований на залишках паливної мережі групи "Приват" Ігоря Коломойського, зокрема в публічних закупівлях.

У 2023 році загальна виручка двох лідерів ринку – груп WOG ("ВОГ ресурс") та OKKO ("ОККО бізнес партнер" разом з "ОККО-драйв") – перевищила 50 млрд грн.

У 2024 році обидві змінили юридичних осіб. Бізнес WOG тепер представляють "Петрол партнер" і "Петрол контракт" (не представлені на графіку через неможливість порівняти з 2023 роком), а група ОККО поки не має консолідованої юрособи (найбільшою залишається "ОККО-драйв" з виручкою 14,9 млрд грн).

Найбільше падіння – у газовидобувної компанії Ахметова "Нафтогазвидобування". Як пояснював у грудні 2023 року гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, вона пройшла пік видобутку, природне падіння – 15-18% на свердловинах, що діють.

Виручка ритейлу сягнула 689 млрд грн при зростанні на 16%. Найбільші темпи – у польського продавця одягу LPP (бренди Reserved, Cropp). Дохід компанії зріс у півтора разу до 11 млрд грн. LPP отримує "дивіденди за сміливість": коли у 2022 році всі конкуренти (ZARA, H&M) зупинили роботу, поляки залишилися.

На другому місці за темпами зростання – мережа мультимаркетів "Аврора" (юрособа – "Вигідна покупка"): плюс 40% за рік і 38 млрд грн виторгу.

Зростання продуктового ритейлу відповідає темпам інфляції, але й тут є переможці і переможені. До перших належать мережі "Фора" та "Новус", які зростали набагато швидше за інших: на 18% та 23% відповідно. Серед переможених – французький "Ашан", який втратив 7,7% порівняно з 2023 роком.

Зростанню доходів тютюнової галузі на 50% сприяли детінізація і поява нових гравців через втрату позицій ексмонопольного дистриб’ютора "Тедіс-Україна" одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. На початку 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило про скерування до суду обвинувального акта щодо компанії із звинуваченням у несплаті 300 млн грн податків та легалізації 1,3 млрд грн.

У результаті за рік виручка компанії впала з 61 млрд грн до 253 млн грн, а діяльність дистриб’ютора перебрали на себе інші учасники ринку, передусім таємничий новачок "ДК "Мірана". Одним із його співвласників є В’ячеслав Онокало, який керував київським "Президент-готелем" з орбіти готельного бізнесу Кауфмана.

У секторі зв'язку – трійка мобільних операторів. Найбільше зросла виручка в lifecell, на другому місці – Vodafone, на третьому – "Київстар". Останній відчував наслідки кібератаки, що сталася у 2023 року і призвела до відпливу абонентів.

Є зміни в секторі промисловості. Доходи найбільшого приватного виробника зброї "Української бронетехніки" зростають третій рік поспіль шаленими темпами: 100 млн грн у 2021 році, 32 млрд грн – у 2023 році, 58 млрд грн – у 2024 році. Ті ж причини зростання – у Павлоградського хімзаводу і Краматорського заводу важкого верстатобудування, який у 2022 році відновив роботу на Закарпатті.

Як читати графіки. 200 найбільших компаній розбиті за секторами. Висота стовпчика показує зростання чи падіння виручки кожної компанії у 2024 році порівняно з 2023 роком. Ширина стовпчика – це розмір компанії/виручки у 2024 році. Сума за віссю Х – це загальна виручка всіх компаній сектору.