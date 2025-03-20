200 крупнейших компаний Украины в 2024 году

Госстат обнародовал финансовую отчетность украинского бизнеса за 2024 год. ЭП составила рейтинг двухсот крупнейших компаний страны и оценила, как изменились позиции лидеров за еще один год войны.

В 2024 году общий доход 200 крупнейших украинских компаний составил 5,3 трлн грн. Это на 15% больше, чем в 2023 году (4,6 трлн грн), и по темпам роста превышает прошлогодний уровень инфляции (12%).

Самое важное - изменился лидер. Если в 2023 году наибольший доход получила сеть "АТБ-маркет" Геннадия Буткевича и партнеров, то в 2024 году - компания "Д.Трейдинг" Рината Ахметова. Ее выручка выросла на 30% до 215 млрд грн.

Произошло это благодаря повышению на 64% тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому выручка этого сектора за 2024 год выросла в среднем на 23%.

Наибольшие темпы роста в отрасли - у государственного трейдера "Энергетическая компания Украины": на 226% до 22,3 млрд грн. На компании энергосектора, которые вошли в топ-200 крупнейших по объемам дохода, пришлись 1,15 трлн грн.

Какие изменения в других отраслях?

Сектор нефти и газа - второй по объему выручки с показателем 862 млрд грн. В 2024 году он вырос на 9% прежде всего благодаря усилиям сетей АЗС: на рынке прошла большая детенизация. Компании "Укрпалетсистем" (бренд UPG), "Пейд", "Параллель-М" и "Авантаж-7" существенно увеличили доходы в публичной отчетности.

Наибольший рост показала "Укрнафта-постач", хотя причина здесь несколько иная. Эта компания - "дочка" национализированной в 2022 году "Укрнафты". Она активно захватывает розничный рынок, построенный на остатках топливной сети группы "Приват" Игоря Коломойского, в частности в публичных закупках.

В 2023 году общая выручка двух лидеров рынка - групп WOG ("ВОГ ресурс") и OKKO ("ОККО бизнес партнер" вместе с "ОККО-драйв") - превысила 50 млрд грн.

В 2024 году обе сменили юридических лиц. Бизнес WOG теперь представляют "Петрол партнер" и "Петрол контракт" (не представлены на графике из-за невозможности сравнить с 2023 годом), а группа ОККО пока не имеет консолидированного юрлица (крупнейшим остается "ОККО-драйв" с выручкой 14,9 млрд грн).

Наибольшее падение - у газодобывающей компании Ахметова "Нефтегаздобыча". Как объяснял в декабре 2023 года гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, она прошла пик добычи, естественное падение - 15-18% на действующих скважинах.

Выручка ритейла достигла 689 млрд грн при росте на 16%. Наибольшие темпы - у польского продавца одежды LPP (бренды Reserved, Cropp). Доход компании вырос в полтора раза до 11 млрд грн. LPP получает "дивиденды за смелость": когда в 2022 году все конкуренты (ZARA, H&M) остановили работу, поляки остались.

На втором месте по темпам роста - сеть мультимаркетов "Аврора" (юрлицо - "Выгодная покупка"): плюс 40% за год и 38 млрд грн выручки.

Рост продуктового ритейла соответствует темпам инфляции, но и здесь есть победители и проигравшие. К первым относятся сети "Фора" и "Новус", которые росли гораздо быстрее других: на 18% и 23% соответственно. Среди проигравших - французский "Ашан", который потерял 7,7% по сравнению с 2023 годом.

Росту доходов табачной отрасли на 50% способствовали детенизация и появление новых игроков из-за потери позиций экс-монопольного дистрибьютора "Тедис-Украина" одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. В начале 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило о направлении в суд обвинительного акта в отношении компании с обвинением в неуплате 300 млн грн налогов и легализации 1,3 млрд грн.

В результате за год выручка компании упала с 61 млрд грн до 253 млн грн, а деятельность дистрибьютора взяли на себя другие участники рынка, прежде всего таинственный новичок "ДК "Мирана". Одним из его совладельцев является Вячеслав Онокало, руководивший киевским "Президент-отелем" из орбиты гостиничного бизнеса Кауфмана.

В секторе связи - тройка мобильных операторов. Больше всего выручка выросла у lifecell, на втором месте - Vodafone, на третьем - "Киевстар". Последний испытывал последствия кибератаки, произошедшей в 2023 году и приведшей к оттоку абонентов.

Есть изменения в секторе промышленности. Доходы крупнейшего частного производителя оружия "Украинской бронетехники" растут третий год подряд бешеными темпами: 100 млн грн в 2021 году, 32 млрд грн - в 2023 году, 58 млрд грн - в 2024 году. Те же причины роста - у Павлоградского химзавода и Краматорского завода тяжелого станкостроения, который в 2022 году возобновил работу на Закарпатье.

Как читать графики. 200 крупнейших компаний разбиты по секторам. Высота столбца показывает рост или падение выручки каждой компании в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Ширина столбца - это размер компании/выручки в 2024 году. Сумма по оси Х - это общая выручка всех компаний сектора.