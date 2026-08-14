Київстар відключає 3G у трьох областях
Із 18 серпня Київстар почне відключати 3G у частині населених пунктів Дніпропетровської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.
Це рішення компанія анонсувала ще у травні.
Частоти діапазону технології 3G перерозподілять на користь 4G у таких містах та районах:
- Дніпропетровщина: Кривий Ріг та Криворізький район
- Івано-Франківщина: Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони.
- Хмельниччина: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.
"Ці зміни – частина довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури. Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, аби покращити роботу LTE та, згодом, поширити 5G-зв'язок на всю територію України", – пишуть у компанії.
Міста не залишаться без мобільного інтернету – там технологія 4G замінить 3G. Для абонентів, які ще не перейшли на 4G, Київстар опублікував інструкцію з переходу.
Якщо ж SIM-карта абонента не підтримує 4G, її можна безоплатно замінити на USIM зі збереженням номера – для цього потрібно завітати до найближчого магазину компанії.
Нагадаємо:
Нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував ПрАТ "Київстар" на 17,5 млн грн за поширення інформації про "№1 швидкість мобільного інтернету", яка, за висновками регулятора, вводила споживачів в оману.
У компанії заявили, що не погоджуються з попередніми висновками регулятора та ґрунтували слоган на результатах дослідження міжнародної компанії Ookla.