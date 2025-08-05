"Снова в сети": почему украинцы видят онлайн друзей и родных, которые погибли

Мобильные операторы перевыпускают номера, ранее принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести. Можно ли сохранить такой номер и не допустить, чтобы его получил кто-то другой?

В июле в Украину впервые за много лет приехала девушка София. Чтобы оставаться на связи, она приобрела сим-карту одного из украинских мобильных операторов.

Через несколько дней после активации номера девушка начала получать в мессенджере Telegram сообщения от людей, которых никогда не знала. Ее удивило не только содержание сообщений, но и то, кому их адресовали. Люди искренне поздравляли мужчину-военнослужащего с тем, что он "вышел на связь", "наконец-то появился" и интересовались, как у него дела, здоровье и где он был в последнее время.

Впоследствии на номер Софии позвонил незнакомец. Мужчина начал разговор с радостным возгласом и обратился к ней по имени другого мужчины - вероятно, своего побратима. Он был уверен, что наконец дозвонился до друга, который долго не выходил на связь, и начал расспрашивать, как тот чувствует себя и где находится.

София объяснила, что стала новой владелицей этого номера. "Его настроение быстро изменилось. Он на несколько секунд замолчал. Его голос стал серьезным и грустным. Он извинился, сказал, что ошибся номером, и положил трубку", - вспоминает София.

Такие истории случались со многими украинцами. Причина - в механике работы мобильных сетей. Если номер телефона не используется длительное время, оператор может его аннулировать, перевыпустить сим-карту и вернуть на рынок.

Самое болезненное в этом - эмоциональная сторона. Люди получают уведомления "Пользователь присоединился к Telegram" или "Сейчас онлайн" о людях, которых давно нет. Это может быть друг, который пропал на фронте, или родственник, который погиб. Увидеть его "онлайн" означает пережить шок, короткую вспышку надежды и разочарование. В соцсетях время от времени появляются истории, где люди делятся своей болью: как внезапно "вернулся" номер друга из армии или "ожил" контакт погибшего родственника.

Чтобы понять, как можно избежать таких ситуаций, ЭП обратилась к мобильным операторам с просьбой объяснить работу механизма перевыпуска номеров. Можно ли сохранить важный номер и какие инструменты для этого существуют?

Как теряется мобильный номер

Мобильный номер телефона не является частной собственностью абонента, а входит в государственный нумерационный план. Другими словами, номер является частью ресурса, которым оператор пользуется на основании разрешения, выданного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК).

Абонент пользуется номером на условиях договора с оператором. При этом каждый оператор имеет собственные механизмы, которые позволяют ему блокировать номер и впоследствии перевыпускать сим-карту для другого пользователя.

В Украине мобильные операторы не гарантируют пожизненной сохранности номера абонента. Общий принцип одинаков для всех: если номер длительное время не используется, его сначала блокируют, а затем изымают из обслуживания. Впрочем, сроки и порядок действий у операторов разные.

В "Киевстаре" условия зависят от типа обслуживания: предоплата или контракт. Для абонентов предоплаты критическим является срок 365 дней без всякой активности сим-карты. Если номер не использовался год, его аннулируют. Для контрактных абонентов номер может быть аннулирован в течение шести месяцев неактивности.

После аннулирования номер переходит в статус "карантина" на 90 дней, в этот период он недоступен для новых пользователей. После завершения этого срока номер возвращается в оборот и может быть выдан снова.

В lifecell критерием является не активность сим-карты, а пополнение счета. Если в течение 365 дней счет не пополнялся, номер признается неактивным и изымается из обслуживания. После этого он продается повторно.

В Vodafone процедура деактивации номера поэтапная. Номер предоплаты считается активным 370 дней с момента последнего пополнения на сумму от 5 грн. На 371-й день начинается блокировка: использование номера ограничивается, но его еще может восстановить в течение следующих 90 дней.

Если в течение этого времени счет не пополняется, номер деактивируется. В то же время Vodafone оставляет абоненту еще 30 дополнительных дней на восстановление. Это можно сделать по телефону или обратившись в магазин оператора.

Для контрактных абонентов Vodafone процедура зависит от своевременности оплаты. В случае наличия долга или превышения кредитного лимита номер могут временно заблокировать. Окончательная деактивация происходит только после расторжения договора или длительного периода неуплаты.

Почему номера телефона перепродают

Компании объясняют необходимость перевыпуска номеров ограниченным номерным ресурсом. Каждый оператор имеет свои коды (NDC), например, "Киевстар" - "67", Vodafone - "50". В пределах этих кодов абонентская емкость составляет до 10 млн негеографических (не привязанных к конкретным регионам или городам) номеров.

По данным НКЭК, в конце 2024 года в Украине было 48,8 млн активных сим-карт. Хотя по сравнению с 2023 годом этот показатель уменьшился на 3%, он значительный и не позволяет операторам отказаться от повторного использования номеров.

Чтобы решить проблему дефицита, операторы также получают новые коды сети. Например, в феврале и марте 2024 года "Киевстар" и Vodafone получили разрешения на использование кодов "77" и "75" соответственно.

В письме к НКЭК "Киевстар" пояснил, что дополнительный номерной ресурс нужен для предотвращения дефицита свободных номеров в пределах имеющихся кодов.

1 февраля 2024 года компания заявляла, что использование кодов NDC достигло 79% от их общей емкости. В частности, в сети "67" задействовано 6,9 млн номеров, с кодом "68" - 7,7 млн, "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн.

Высокий уровень использования ресурса обусловил сокращение сроков, после которых высвобожденные номера возвращаются в оборот. В "Киевстаре" срок повторного использования номеров тогда уменьшили с одного года до минимально допустимого законом одного месяца для предоплатных абонентов.

"Это приводит к многочисленным жалобам абонентов, которые приобрели стартовые пакеты с номерами, которые недавно использовали другие пользователи", - отмечалось в письме.

То есть оператор, уменьшив сроки перевыпуска номеров, столкнулся с рядом жалоб от абонентов, которые приобрели эти стартовые пакеты. Фактически новые пользователи получали звонки или сообщения, адресованные предыдущим владельцам номеров.

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Именно поэтому операторы стараются увеличить период между моментом, когда сим-карта становится неактивной, и повторной продажей номера. Это позволяет уменьшить количество таких случаев и улучшить пользовательский опыт.

Проблема ограниченного украинского номерного ресурса не уникальна. В странах ЕС, в частности в Польше, операторы повторно используют мобильные номера после "карантина" - периода, когда номер недоступен для нового абонента.

Так, мобильный оператор Plus сохраняет номер до двух лет от последнего пополнения, Orange - год. У T-Mobile номер действует еще 31 день после завершения активности, а в Play обычно деактивация происходит через 90 дней.

Описанная проблема затрагивает большое количество людей. Из-за длительной войны мобильные номера погибших, пропавших без вести или тех, кто находится в плену или на оккупированных территориях, со временем становятся неактивными. Операторы вынуждены перевыпускать эти номера и продавать их повторно на рынке.

В результате кто-то покупает сим-карту, регистрируется в Telegram или Viber и все контакты предыдущего владельца, которые имеют этот номер в своей телефонной книге, получают оповещения: "Пользователь присоединился к Telegram" или "Сейчас онлайн".

Из-за такой ситуации к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову обратился бывший военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко с просьбой повлиять на эту проблему.

Как сохранить номер погибших защитников

В июне 2023 года министр Федоров сообщил, что операторы в тестовом режиме запустили услугу резервирования номеров для погибших или пропавших без вести. Их близкие смогут зарезервировать номера телефонов, чтобы они не были переданы новым абонентам в течение двух лет с даты последнего пополнения счетов.

У каждого оператора действуют свои условия реализации этой инициативы.

В "Киевстаре" родственник или близкое лицо должно обратиться к оператору по телефону 0800 300 466 или в фирменном магазине. После обращения компания продлевает срок действия номера на два года. Инициатива должна исходить от семьи владельца номера.

Чтобы избежать перевыпуска номера, родственники могут подать запрос на продление срока его действия. Для этого нужно предоставить копию свидетельства о смерти или документ, подтверждающий пропажу без вести лица, на которое зарегистрирован номер (для контрактных абонентов и персонифицированных номеров подписки).

Vodafone сделал механизм универсальным. Все деактивированные номера он переводит в карантин на два года - независимо от статуса пользователя. Это решение в компании обосновывают тем, что часть клиентов может быть на фронте, в оккупации или за границей и не имеет возможности подать обращение. Поэтому с целью защиты приватности и интересов абонентов оператор не выдает деактивированные номера другим людям в течение двух лет после блокировки - даже без обращения.

Оператор lifecell присоединился к инициативе, но применяет другой подход. С июля 2023 года он ввел двухлетнюю защиту номеров погибших или пропавших военных. Если номер не пополнялся и не использовался в течение года, он изымается из обслуживания, но дальше может резервироваться еще на 12 месяцев. В сумме это дает два года, в течение которых номер не может быть выдан другому абоненту.

Чтобы воспользоваться этим правом и сохранить номер, родственники должны обратиться в контактный центр lifecell. Сделать это надо еще во время действия номера. После его аннулирования зарезервировать номер не получится. Если обращение подали вовремя, оператор рассмотрит запрос и сообщит о решении через смс.

Вместо заключения

Ситуация с перевыпуском номеров, особенно в контексте погибших или пропавших без вести военнослужащих, вряд ли имеет простое решение. Масштаб проблемы трудно даже оценить. Мобильные операторы, к которым обратилась ЭП, отказались предоставлять статистику о количестве перевыпущенных номеров за последние несколько лет.

Дело не только в закрытости данных, но и в природе мобильной связи: большинство номеров обезличены. Оператор не знает, кто пользуется номером, если абонент не заключил контракт. Даже при наличии договоров невозможно точно установить, кто из клиентов военный, а кто находится на временно оккупированных территориях или в плену.

Введенная в 2023 году инициатива Минцифры должна была бы защитить эти номера по крайней мере на два года, но в августе 2025-го установленные сроки исчерпываются.

В ведомстве объяснили, что были лишь инициатором проекта, а реализацию передали операторам. Те отмечают, что еще работают над окончательными решениями. В "Киевстаре" заверили, что пока не ограничивают количество продлений срока действия номеров. Главное - чтобы родственники погибших или пропавших обращались повторно.

Во время подготовки материала журналист ЭП не раз слышал истории о том, как родственники погибших военных ежемесячно пополняют счета, чтобы сохранить номера. Этого достаточно. Более того, не обязательно ежемесячно оплачивать полную сумму тарифа - достаточно раз в полгода пополнять счет хотя бы на 5-10 грн. Именно такие минимальные суммы позволяют избежать деактивации номера в lifecell и Vodafone.