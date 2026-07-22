У Києві запустили мережу 5G: яке місто далі?

Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва, зокрема всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

"Відсьогодні 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі", - йдеться у повідомленні.

Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 Гбіт/с, а середній показник для користувачів становив 600-700 Мбіт/с.

Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології.

Саме 5G-покриття в Києві три оператори реалізували по-різному. Так, 5G від lifecell доступний на Бессарабській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, Центральному і Південному вокзалах, у районах поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна", ТРЦ Ocean Plaza, Центральному автовокзалі, на Контрактовій і Поштовій площах на Подолі, території ВДНГ, Севастопольській площі, а також у ТРЦ "РайON" і Retroville.

У "Київстару" 5G працюватиме в районах Софійської площі та Софійського собору, Золотих воріт, Національної опери України, парку імені Тараса Шевченка, Володимирського собору, Ботанічного саду імені О. В. Фоміна, Музею історії міста Києва, Майдану Незалежності, Хрещатика, Європейської площі, Паркової дороги, Володимирської гірки, Пейзажної алеї та інших локаціях.

Покриття Vodafone охоплює окремі частини всіх адміністративних районів столиці: Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського.

Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 млн абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі.

Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса.

Нагадаємо:

Раніше, у січні 2026 року, у центрі Львова запустили пілотну мережу 5G - вперше в Україні зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента.

Згодом, 5G запустили і у Харкові – це стало вже третім українським містом, у якому тестували зв'язок п'ятого покоління.