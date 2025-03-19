Європейський автопром шукає порятунку в оборонній сфері – Bloomberg

Європейські виробники автомобілів і комплектуючих дедалі активніше шукають вихід у військовому секторі, намагаючись компенсувати втрати через перехід галузі на електромобілі.

Про це пише Bloomberg.

Через нові технології деталі для традиційних авто втрачають попит, а сотні мільярдів євро, які уряди спрямовують на оборону, відкривають нові можливості для бізнесу.

Оборонні витрати ЄС зростають на тлі зниження підтримки США. Німеччина послабила бюджетні обмеження для збільшення фінансування армії, а Швеція, Чехія та країни Балтії також нарощують військові бюджети.

Перехід на виробництво військової техніки потребує значних інвестицій у переобладнання заводів і навчання персоналу, але компанії вже роблять перші кроки. Німецький виробник автозапчастин Schaeffler AG шукає партнерів в оборонній сфері, Trumpf SE + Co. вивчає можливість створення лазерів для знищення безпілотників, а угорська Büttner Kft переводить свої потужності на військове виробництво.

У Франції компанія Europlasma планує викупити завод Fonderie de Bretagne, який постачає литі деталі для Renault. "Це частина нашої стратегії диверсифікації в оборонному секторі, щоб відповісти на виклик національному суверенітету і зростаючому попиту в Європі", – заявили в компанії.

Volkswagen AG, який скорочує потужності та понад 40 000 робочих місць, готовий до співпраці з військовими підрядниками. Rheinmetall AG розглядає можливість випуску бронемашин на заводі VW в Оснабрюці, а в Бельгії компанія John Cockerill Defense SA може переобладнати підприємство Audi у Брюсселі під оборонні замовлення.

Нагадаємо:

Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів регіону про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.

Акції німецького виробника зброї Rheinmetall подорожчали у 10 разів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.