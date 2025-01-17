Європейські автовиробники ризикують отримати мільярдні рахунки за вуглецеві квоти

Європейські автовиробники можуть заплатити сотні мільйонів євро китайським конкурентам за вуглецеві квоти, оскільки автомобільний сектор прагне уникнути штрафів за недотримання правил забруднення, встановлених Брюсселем до 2025 року.

Про це пише Financial Times.

Згідно з правилами ЄС, які вимагають від автовиробників скорочувати викиди, виробники, які відстають у переході на електромобілі, стоять перед вибором: сплатити мільярди євро штрафів, стимулювати продажі електромобілів коштом зниження цін або купувати кредити у конкурентів, які менше забруднюють довкілля.

Європейська комісія планує штрафувати автовиробників на 95 євро за кожну машину за кожен грам викидів CO₂ на кілометр понад ліміт у 93,6 г, виходячи з середнього рівня викидів від продажу автомобілів компанії у 2025 році.

За оцінками аналітиків, деякі європейські групи можуть бути змушені купувати вуглецеві квоти на сотні мільйонів євро у китайських конкурентів, таких як BYD, яка має один з найбільших пулів квот для продажу завдяки високим продажам електромобілів в ЄС.

Згідно з нещодавніми документами, поданими до ЄС, Tesla планує об'єднати кредити з такими компаніями, як Stellantis, Ford і Toyota. За перші дев'ять місяців минулого року американський виробник електромобілів вже заробив понад $2 млрд від продажу кредитів у глобальних системах об'єднання викидів. В іншому пулі Mercedes-Benz об'єднався з Polestar і Volvo - обидві компанії належать китайській Geely.

Засновник Geely Лі Шуфу володіє близько 10% акцій Mercedes, а пекінська компанія BAIC - ще 10%.

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