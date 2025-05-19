Україна перейматиме у Кореї дешеву та екологічну технологію асфальтування

Державне агентство відновлення підписало меморандум про співпрацю з провідним виробником асфальтобетону в Південній Кореї - компанією SG.

Про це повідомила пресслужба агентства.

"Перейматимемо для Агентства відновлення 10-річний досвід Кореї – екологічну технологію EcoSteel Ascon", – розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

EcoSteel Ascon – це екологічна технологія асфальтового покриття, яка підвищує довговічність дорожнього полотна завдяки використанню побічного продукту металургії – шлаку.

Говорячи про EcoSteel Ascon, Сухомлин зазначав, що це дешевше, і буде мінімум пошкоджень.

У планах сторін – обмін технологіями, реалізація спільних проєктів, зокрема на таких магістралях, як Р-55 (автомобільний шлях в Одеській та Миколаївській областях).

Нагадаємо:

Корейські компанії запропонували нову для України технологію укладання асфальту EcoSteel Ascon, яку вже запатентували в країні.

За цією технологією замінюють лише верхній шар покриття, використовуючи шлаки замість щебеню.